Studenten maken bijzondere speeltuin met zwevende kubussen

Arendonk / Geel / Retie - De leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool Retie kunnen zich voortaan uitleven in een bijzondere speeltuin die ontworpen werd door jonge bouwstudenten van Thomas More in Geel.

Zeven studenten van de studierichting bouw van de Thomas More Hogeschool in Geel hebben een eigen speeltuin ontworpen voor de leerlingen van de gemeentelijke basisschool in buurgemeente Retie. Het speelperkje bevat onder meer een verrassend mooi en indrukwekkend toestel met zwevende kubussen. “We wilden iets maken wat er architecturaal uitspringt", zegt Sofie Van Haeren (21) uit Arendonk.

Elk van de kubussen werd opgehangen aan vier stevige palen. “Aan de zwevende blokken zijn onder meer een ladder, een loopbrug, een glijbaan en een glijpaal bevestigd”, zegt de Arendonkse studente. “Naast het grote speeltuig werden er ook nog een avonturenparcours en twee duikrekken bijgeplaatst, waar de kinderen tal van kunstjes kunnen opvoeren.”

De nieuwe schoolspeeltuin is bedoeld voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar. De zeven jonge ontwerpers zijn Sofie Van Haeren (21), Griet Weterings (23) en Kelsey Gys (21) uit Arendonk, Michel Jacques Verheyen (23) uit Oud-Turnhout, Wouter Bourgeois (24) en Daan Boeckx (20) uit Retie en Jeroen Renders (21) uit Kasterlee.