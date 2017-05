Bibliotheek zonder boeken, maar wel met fietsen

De nieuwe Fietsbieb is ondergebracht in De Linde in Retie. De bibliotheek is tweemaal per maand open: elke tweede zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur en elke vierde woensdag van 14 tot 16 uur. Foto: ema

Retie - In vakantiecentrum De Linde in Retie is zondag een Fietsbieb geopend: een bibliotheek zonder boeken, maar wel met kinderfietsen.

“In onze Fietsbieb geven we gezinnen met jonge kinderen de kans om tegen een lage prijs een fiets te huren voor een jaar”, zegt de bibliothecaris. Lid worden van de Fietsbieb kost 20 euro per jaar.

In maart ging er ook al een uitleenpunt voor kinderfietsen open in Mol. De Fietsbieb in Retie is de tweede in de regio. “Kinderen ontgroeien hun kinderfietsjes vaak razendsnel”, zeggen Bart Wynants en Diane Lemmens van de Fietsbieb. “Als je dan telkens een nieuwe tweewieler moet kopen, is dat een kostelijke zaak. Daar bieden we nu een betaalbaar alternatief voor. Je kan hier een tweedehands kinderfiets huren voor 20 euro per jaar. Dat kan voor kinderen tot 12 jaar.”

Daarbovenop moeten de ouders ook nog 20 euro waarborg betalen, maar die som krijgen ze terug als ze de fiets weer inleveren. De nieuwe Fietsbieb is ondergebracht in vakantiecentrum De Linde in de Kasteelstraat in Retie. De bibliotheek is tweemaal per maand open: elke tweede zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur en elke vierde woensdag van 14 tot 16 uur.