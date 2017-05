Arendonkenaren lopen massaal voor G-runners en jeugdatleten van Arac

Arendonk - Helemaal zoals de grote sportatleten stretchen Noor, Rune (vooraan) en de andere jonge Arendonkse lopers hun spieren voor de start van ‘Arendonk Loopt’, de wedstrijd van het jaar in het dorp.

Wat de ’10 Miles’ is voor Antwerpen, is ‘Arendonk Loopt’ voor Arendonk. De populaire loophappening vond zondagmiddag plaats in het volledig verkeersvrij gemaakte dorpscentrum en lokte liefst 150 deelnemers, verdeeld over 25 estafetteploegen.

Het volkse sportevenement werd georganiseerd door de Arendonkse Atletiekclub (Arac). De opbrengst gaat integraal naar de G-atletiek en de jeugdwerking van Arac.