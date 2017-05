Fietsongeval eist derde dode bij Blue Lady’s

Retie - Na Jet Jansen (76) en Suzie Paulussen (65) is gisteren nog een derde lid van de Blue Lady's overleden: Paula Heymans (75) uit Retie. Zij raakte maandag bij het tragische ongeval op de N19 in Kasterlee zwaar gewond en vocht sindsdien voor haar leven in het ziekenhuis. Hoewel ze aanvankelijk vrij goed leek te herstellen, is ze woensdag toch nog aan haar verwondingen bezweken.

Het ongeval vond plaats op het gevaarlijke kruispunt van Kleinrees en de Turnhoutsebaan in Kasterlee. Toen twaalf vrouwen van de Retiese fietsclub de drukke expressweg van vier rijbanen overstaken, reed een auto vol in op de groep. Het verkeersdrama heeft uiteindelijk een zeer zware menselijke tol geëist: drie doden en twee gewonden.

Maandagavond, amper enkele uren na het ongeval, kwamen zo’n zestig leden van de Blue Lady’s samen in het zaaltje van De Linde in Retie om met elkaar te praten en zo het trauma in groep te verwerken. Ondanks hun immense verdriet beslisten ze om hun hobby niet op te geven en te blijven fietsen. “We willen onze wekelijkse fietstochten ook gebruiken om samen ons verdriet te verwerken en de slachtoffers te gedenken”, zeiden ze.