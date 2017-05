Kempense transportfirma zonder buitenlandse truckers groeit en bloeit

Ravels - Kan een transporteur in Vlaanderen vandaag nog overleven zonder buitenlandse chauffeurs? Ja, zo bewijst Van de Pol in Ravels. Het Kempense familiebedrijf stelt geen enkele Pool of Roemeen te werk. Toch blijft Van de Pol jaar na jaar groeien.

In het industriepark van Weelde-Station in Ravels heeft de bekende transportfirma Van de Pol zopas een splinternieuwe hoofdzetel in gebruik genomen. De nieuwe site bevat een eigentijds kantoorgebouw, een moderne werkplaats, een eigen carwash en een reusachtig magazijn van wel 7.500 vierkante meter.

Sinds zijn ontstaan in 1962 is het Ravelse familiebedrijf gestaag en gezond gegroeid. Intussen beschikt het over een indrukwekkend wagenpark van liefst 26 trucks en 53 trailers en werken er 45 mensen. Maar wat misschien nog opmerkelijker is in de sector: op het jaarlijkse personeelsfeest van het transportbedrijf wordt er aan tafel nog consequent geconverseerd in een sappig Kempens dialect. “Bij ons werkt er nog geen enkele Slovaak of Roemeen", zegt eigenaar en zaakvoerder Bart Van de Pol (40). “Al onze medewerkers komen uit Ravels of een dichte buurgemeente. Onze ‘verste’ werknemer woont in Vosselaar.”

Dat Van de Pol geen beroep doet op goedkope arbeidskrachten uit het voormalige Oostblok, is een bewuste keuze. “Wij zijn stilaan uniek in de sector, zo zonder buitenlandse truckers”, bekent de kleinzoon van stichter Corneel Van de Pol. “Maar het past bij onze traditie en bedrijfsstrategie. Ons doel is niet om de goedkoopste te zijn, maar wel om ons werk heel goed uit te voeren."