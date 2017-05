Blue Lady's blijven fietsen "voor Jet en Suzie"

Kasterlee / Retie - Nadat twee van hun fietsvriendinnen zijn doodgereden op de N19 in Kasterlee, geven de Blue Lady’s uit Retie hun gezamenlijke hobby niet op. "We blijven elke week fietsen. Jet en Suzie zouden het niet anders gewild hebben”, zeggen ze.

De wekelijkse fietstocht van fietsclub Blue Lady’s eindigde maandagmiddag in een tragedie. Toen twaalf jonggepensioneerde dames van de Retiese club aan Kleinrees in Kasterlee de drukke expressweg naar Turnhout overstaken, reed een auto vol in op de groep. Jet Jansen (76) en Suzie Paulussen (65) lieten daarbij het leven. Drie anderen raakten gewond. “Maar intussen zijn ze buiten levensgevaar”, bevestigt burgemeester Patrick Geuens (NR).

Maandagavond kwam hij met de 63 overgebleven leden van de fietsclub samen in het zaaltje van De Linde om het immense verdriet in groep te verwerken. Ook OCMW-voorzitter Margriet Blockx en iemand van slachtofferhulp waren aanwezig . “Normaal zouden de vrouwen ’s avonds nog fietsen”, zegt de burgemeester. “Maar ze beslisten al snel om dat niet te doen en gewoon met elkaar te praten. De verslagenheid was groot. Ikzelf heb vooral geluisterd en de mensen hun hart laten luchten. Ik heb wel gezien dat de Blue Lady's een hechte groep vormen. Ze hebben duidelijk veel steun aan elkaar.”