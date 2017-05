Arac daagt uit: “Probeer in 2 uur tijd zo veel mogelijk rondjes te lopen”

Arendonk - Wat de ’10 Miles’ is voor Antwerpen, is ‘Arendonk loopt’ voor Arendonk. Komende zondag organiseert de lokale atletiekclub Arac de tweede editie van deze sportieve uitdaging.

De start- en aankomstplaats van ‘Arendonk Loopt’ wordt ingericht in park Deroissart. Het parcours, midden in het dorpscentrum van Arendonk, is volledig verkeersvrij. Het populaire volks- en sportevenement start om 14.30 uur met een ‘kidsrun’: 500 meter voor kinderen van 4 tot 7 jaar, 1 kilometer voor kinderen van 8 tot 11 jaar. Om 14.45 uur is de start van de G-Run van 1.750 meter voor atleten met een beperking.

Om 15 uur wordt het startschot gegeven van de estafette, waarbij teams van vier deelnemers gedurende twee uur zo veel mogelijk rondes van 1.750 meter proberen af te leggen. De atleten moeten wel minstens één rond samen lopen. Tijdens deze gezamenlijke ronde wordt een teamfoto gemaakt.

Na de finish kunnen de atleten nog nagenieten van hun inspanningen met aangepaste spijs en drank. En ook supporteren voor het Belgisch kampioenschap oriëntatielopen.

De opbrengst van ‘Arendonk Loopt’ gaat naar de G-atletiek en de jeugdwerking van Arac. Meer info op www.arendonkloopt.be.