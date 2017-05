De Romeo’s bekogeld met... bh’s op Arendonk Zingt & Swingt

Arendonk - De Romeo’s werden gisteravond op Arendonk Zingt & Swingt bekogeld met… bh’s. Zes vrouwen van de lokale gezondheidsraad hadden daartoe opgeroepen.

Met hun bh-actie wilden de zes vrouwen aandacht vragen voor borstkanker en tegelijk geld inzamelen voor een goed doel. De Romeo’s zagen er de humor wel van in en stookten in ruil de tent heet met een spetterende schlagershow.

Een megakoor van 155 lokale zangers en zangeressen had het tentzeil in Arendonk voordien al danig voorverwarmd met een swingend repertoire van populaire meezingers, van ‘Ik krijg een heel apart gevoel van binnen’ van Corry Conings tot ‘I need never get old’ van Nathaniel Rateliff.

Vele tieners en jonge twintigers geraakten zelfs niet binnen in de tent omdat… ze in die andere feesttempel op de festivalweide niet buiten geraakten: de Bemdhal. Onder meer Heatwavez, Jebroer, Zwartwerk en Skyve zetten er de ene ambiancevolle dj-set na de andere neer.

Vandaag volgt deel 2 van Arendonk Zingt & Swingt 2017, onder andere met Ghost Rockers, Gers Pardoel, Kraantje Pappie, Ertebrekers, Michael Schack, Michael Midnight en Jetfire.