Bouwgroep B&R ten einde: veel werk, maar geen werkvolk te vinden

Arendonk - De HR-manager van Bouwgroep B&R in Arendonk is al maanden op zoek naar extra werkkrachten, maar die blijken heel moeilijk te vinden. Meer dan vijftig vacatures staan er nog open.

Omdat het aantal vacatures maar blijft toenemen, organiseert Bouwgroep B&R in de Hoge Mauw in Arendonk vandaag, zaterdag, een eigen jobbeurs. “We hebben alles geprobeerd om personeel te vinden: met klassieke advertenties in kranten en websites, maar ook via sociale media, selectiebureaus en headhunters”, zegt directeur Sam Daems. “Intussen hebben we meer dan vijftig hardnekkige vacatures die maar niet ingevuld geraken. Daarom zetten we nu alle zeilen bij met eigen jobdag. We zoeken vooral technische profielen, onder wie 25 ingenieurs, maar ook metsers, bekisters en ploegbazen. Ook kandidaten voor niet-technische functies zijn meer dan welkom, onder meer voor communicatie en opleiding."

Volgens Sam Daems, die ook directeur is van werkgeversorganisatie Voka Kempen, draait de Kempense bouwsector weer op volle toeren. “Vooral algemene bouwwerken zitten fors in de lift”, zegt hij. “De rentes zijn laag en de grote faillissementen lijken achter de rug. De mensen vrezen niet langer voor hun job en durven weer te investeren. Ons orderboekje zit overvol, zowel voor nieuwbouw als renovaties. Alleen hebben we onvoldoende mensen om al dat werk uit te voeren.”