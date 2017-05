Dorpsevenement exclusief ingericht voor 65-plussers

Arendonk - “Ouder worden kan in Arendonk verrassend, leerrijk en prettig zijn.” Dat zegt Joke Segers (CD&V), schepen van Seniorenbeleid in Arendonk.

Samen met de seniorenraad en het OCMW organiseert het gemeentebestuur van Arendonk op zaterdag 20 mei ‘Senior op weg’, een dorpsevenement dat exclusief wordt ingericht voor senioren. Dit jaar staat deze bijzondere seniorendag in het teken van ‘levenslang leren’ en ‘nieuwe zorginitiatieven’. Vanaf 12.45 uur zijn alle 65-plussers welkom in zaal De Garve, waar ze meteen getrakteerd worden op een gadget en een drankbon. Van daaruit kunnen ze vrij een bezoek brengen aan de Academie voor Schone Kunsten, het Sint-Claracollege of de campus van het OCMW.

In de academie kunnen de senioren de aanwezige studenten live aan het werk zien in de ateliers. Ook krijgen ze er een overzicht van het lesaanbod. In het Sint-Claracollege kunnen ze een rondleiding volgen in de splinternieuwe schoolgebouw én kennismaken met alle mogelijke nascholingen van het Centrum voor Volwassenenonderwijs. Het OCMW maakt zijn bezoekers de hele middag wegwijs in het rusthuis en de zogenaamde Cado, de collectieve autonome dagopvang voor senioren.

Vanaf 16 uur wordt iedereen weer in De Garve verwacht voor een swingende afterparty, met een liveoptreden van de lokale band De Verroeste Snaar.