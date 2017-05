Arendonk / Ravels - "Geen internet? Wel, dan krijgt u geen bouwvergunning.” Die eenvoudige boodschap van de Vlaamse regering komt hard aan bij de bewoners in de ‘dode telecomzone’ nabij de Nederlandse grens in Arendonk en Ravels.

Wie zijn huis verbouwt of een nieuwbouw zet, krijgt daarvoor alleen nog een bouwvergunning als hij zijn woning tegelijk ook ‘internetklaar’ maakt. Dat besliste de bevoegde Vlaamse minister Joke Schauvliege (CD&V). De nieuwe Vlaamse stedenbouwkundige verordening moet voorkomen dat in Vlaanderen nog gebouwd of verbouwd wordt zonder dat aan een internetverbinding gedacht wordt. De minister wil zo vermijden dat kopers of huurders nog voor verrassingen komen te staan. De nieuwe internetverplichting voor bouwers wordt normaal kort na de zomer van kracht.

Voor landbouwer Bart Dickens (36) uit de Lusthoven in Arendonk, die zijn hoevewoning grondig wil renoveren, is de nieuwe bouwvoorwaarde een streep door zijn rekening. “Breedband? Dat heb ik alleen op mijn tractor”, zegt hij. “Internet verloopt hier nog via een gewone telefoonlijn. Surfen of mailen? Afhankelijk van het tijdstip van de dag kan dat hier ofwel heel traag ofwel helemaal niet.”

Het probleem van de Arendonkse melkveehouder is dat zijn boerderij midden in de bossen ligt, ver weg van de bebouwde kom. De telecomoperatoren willen er geen investeringen doen omdat de kosten niet opwegen tegen de baten. “Ik sta met mijn rug tegen de muur”, zegt hij. “Ons huis dateert nog van de jaren 50 en is dringend toe aan renovatie. Maar hoe kan ik daar nog een vergunning voor krijgen als Proximus of Telenet weigert om kabels in de grond te leggen in onze buurt?”