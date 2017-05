Studenten van Sint-Claracollege voeren verrassende musical op

Arendonk - Geen ‘Annie’ en ook geen ‘The Sound of Music’ over de familie Von Trapp dit jaar. De toneelgroep Spots van het Sint-Claracollege in Arendonk voert op 10 en 11 mei een (iets minder bekende) musical op: ‘The Wiz’, ook wel bekend als ‘De tovenaar van Oz’.

De hoofdpersonages van de nieuwste productie van de Sint-Clarastudenten zijn Dorothy met haar vogelverschrikker, de blikken houthakster, de leeuw en uiteraard de tovenaar zelf, de Wiz. De scholieren brengen twee voorstellingen in de theaterzaal van de school: op woensdag 10 mei en donderdag 11 mei. Aanvang: 19 uur. Tickets via e-mail griet.vanhoudt@sintclara.eu of tel. 014-67.85.72.