Selfie met droomprins Hans Van Alphen

Arendonk / Ravels - De jonge atleten van de Arendonkse Atletiekclub (Arac) beleven de dag van hun leven: op de jaarvergadering mogen ze volop selfies maken met droomprins Hans Van Alphen, de ‘sportman met de ideale maten’ uit Ravels.

Tienkamper Van Alphen, die in 2012 een vierde plaats behaalde op de Olympische Spelen in Londen, was als kind elf jaar lid van Arac. Na al die jaren komt hij vandaag weer thuis in Arendonk om er zijn ex-clubgenoten toe te spreken en te motiveren.

Het clubbestuur van Arac heeft overigens grote toekomstplannen. Een van de eerste projecten is de verdere de uitbouw van de atletiekinfrastructuur in sportpark Heikant, met een echte atletiekpiste van zes banen. “Zo kunnen we voortaan nog beter trainen voor onze spurtnummers, hordenummers, hoogspringen, verspringen en speerwerpen”, zegt Mike Janssen, voorzitter van Arac.

Ook heeft Arac de vaste wil en de ambitie om een eigen G-werking op te starten voor mensen met een beperking. “Hiervoor zal de club blijven investeren in mensen en middelen om ook deze groep een echte kans te geven op de uitlaatklep die atletiek kan bieden in hun leven”, zegt de clubvoorzitter.