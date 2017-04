Vlaamse regering pompt veel geld in zwembad in Arendonk

Arendonk - De Vlaamse regering pompt een fors bedrag van liefst 209.825 euro in het zwembad van Arendonk. Met dat geld wordt vanaf juni 2018 een grootscheepse renovatie uitgevoerd.

“Aan de badkuip zelf verandert er niets, want die is nog in perfecte staat”, zegt schepen van Sport An Hermans (N-VA). “Maar de rest van het gebouw wordt bijna volledig uitgebroken en opnieuw ingericht. Zowel de kleedkamers als het sanitair, de vloer, de glasramen en de verwarmingsinstallatie worden vernieuwd."

De voornaamste nieuwigheid is dat de huidige piepkleine individuele kleedhokjes uit de jaren 70 allemaal verdwijnen. In de plaats komen er 37 eigentijdse cabines, die behalve meer ruimte vooral ook meer comfort bieden. Daarnaast komen er ook enkele gezinskleedkamers en zeven splinternieuwe groepscabines voor de scholen en de clubs.

De totale kostprijs van de renovatie van het zwembad in Arendonk wordt geraamd om ongeveer een miljoen euro.