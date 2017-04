Zusjes Lisa (9) en Olivia (5) allebei in finale van schoonheidswedstrijd

Arendonk - Twee schattige zusjes uit Arendonk, de ene 9 jaar en de andere amper 5 jaar oud, zijn al goed op weg om echte topmodellen te worden. Allebei bereikten ze de finale van Top Model Belgium Kids, een soort van missverkiezing voor kinderen.

Bijna tweeduizend kinderen van 2 tot 14 jaar uit België, Nederland en Luxemburg schreven zich in voor Top Model Belgium Kids. Intussen blijven er nog 150 jongens en meisjes over, verdeeld over verschillende categorieën per geslacht en leeftijd. Onder hen ook twee zusjes uit de Kempen: Lisa (9) en Olivia Van der Werf (5) uit Arendonk.

Dat jongens en meisjes op die jonge leeftijd al de catwalk worden opgestuurd voor een schoonheidswedstrijd, maakt niet iedereen dolenthousiast. Maar zelf vinden Lisa en Olivia het allemaal fantastisch. “Het leukste vond ik om in mijn prinsessenjurk over de rode loper te lopen, op een groot podium met heel veel mensen in de zaal. Iedereen klapte in de handen voor ons. Superleuk was dat”, zegt de 9-jarige Lisa.

Ook de ouders zijn trots op hun twee beeldschone dochters. “Natuurlijk vindt iedereen zijn eigen kinderen de mooiste van de wereld”, zegt papa Marco Van der Werf (49). “Maar winnen is niet belangrijk voor ons. Alles kan en alles mag, maar niets moet. Het moet alleen leuk zijn.”