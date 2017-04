Koppel koopt olijfboerderij in Spanje, maar verkiest B&B in Kempen

Ravels - Een opvoedster uit Ravels heeft er altijd van gedroomd om een eigen B&B te openen. Samen met haar man kocht ze twee jaar geleden een zonovergoten olijfboerderij in de Spaanse bergen. Toch verkiest ze doelbewust om haar droom te realiseren op het Kempense platteland.

Op het terras van B&B Nachteneel, een gastenverblijf voor acht personen in Ravels-Eel, staat er een fles verse olijfolie op tafel. “Versgeperst in onze eigen olijfgaard in Spanje”, zegt Nancy Berckvens (46) trots. In het bergachtige kustgebied in het noorden van Spanje hebben Nancy en haar man Gert een eigen buitenverblijf: een prachtig gerestaureerde olijfboerderij, omgeven door een uitgestrekte boomgaard van wel duizend jaar oude olijfbomen.

“Al meer dan twintig jaar gaan we op vakantie in Spanje. Daar hebben we ons hart verloren. De eeuwige zon, het wondermooie berglandschap, de zalige rust en de paella, daar genieten we van", zegt ze. En toch heeft ze er geen moment aan gedacht om ginder haar levensdroom te verwezenlijken en er een eigen B&B te openen. “Want het is nergens beter en mooier dan thuis in de Kempen”, zegt ze.

B&B Nachteneel in de Hofstraat in Ravels-Eel ontvangt toeristen uit heel de wereld. “Hier komen veel Belgen en Nederlanders, maar ook Zweden, Chinezen en Brazilianen”, zegt de gastvrouw. “Allemaal staan ze versteld van de pracht en de rust van onze regio. Onze boerderij ligt te midden van bossen en velden, op 3 kilometer van de Nederlandse grens. Hier kun je uren wandelen zonder dat je ook maar iemand tegenkomt. Maar de allergrootste troef van de Kempen zijn toch onze fietswegen: elders in de wereld moet je overal klimmen. Hier zijn alle wegen biljartvlak en kun je overal veilig en rustig fietsen van knooppunt naar knooppunt. De mensen vinden dat geweldig.”