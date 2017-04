Jorik en Loena Hendrickx zoeken steun op exclusieve lifestylebeurs

Eén grote gemeenschappelijke droom Loena en Jorik Hendrickx: samen naar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang in Zuid Korea gaan. Foto: ema

Arendonk / Oud-Turnhout - Ook topkunstschaatser Jorik Hendrickx (24) en zijn jongere zus Loena (17) uit Arendonk staan komend weekend op ‘Alta Ripa in Style’, een exclusieve lifestylebeurs met vooral Kempense standhouders in feestzaal Alta Ripa in Oud-Turnhout.

Jorik en Loena Hendrickx zijn de beste kunstschaatsers van ons land. Eén grote gemeenschappelijke droom heeft het Arendonkse ‘broeder-zusterpaar’: samen naar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang in Zuid Korea gaan. Om die peperdure droom te verwezenlijken zoeken ze steun bij vrienden, familie, fans en bedrijven. En precies daarom zullen ze vrijdag, zaterdag en zondag aanwezig zijn op de Kempense lifestylebeurs in Oud-Turnhout. Drie dagen lang staan ze ter beschikking van de bezoekers voor handtekeningen, selfies en een goed gesprek. Doorlopend worden er op een groot scherm video’s getoond, onder meer van de vele nationale en internationale successen die ze de voorbije jaren boekten.

De vierde editie van ‘Alta Ripa in Style’ vindt plaats op 21, 22 en 23 april in het feestcomplex van Alta Ripa in Oud-Turnhout. Meer info op www.altaripa.be/lifestyle-beurs.