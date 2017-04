Legendarische band geeft twee exclusieve concerten: in Leipzig en... Retie

Revolting Cocks is vooral bekend van de klassieker 'No Devotion'. Foto: rr

Retie - De zeven new-wavefans uit Retie, die samen de vzw Dark Balloon vormen, pakken in het pinksterweekend opnieuw uit met een stunt: dan halen ze de legendarische band Revolting Cocks naar hun dorp.

De Amerikaans-Belgische band, bekend van de klassieker No Devotion, komt binnenkort opnieuw bijeen en geeft twee exclusieve reünieconcerten in Europa: in Leipzig in Duitsland en… in Retie in de Antwerpse Kempen.

“Waaraan wij dat te danken hebben? Wel, sinds de succesvolle organisatie van onze optredens van Front 242, The Neon Judgement en Anne Clark hebben wij in deze kleine wereld blijkbaar een goede reputatie opgebouwd”, zeggen de Retiese vrienden. Het concert van Revolting Cocks vindt plaats op zaterdag 3 juni in gc Den Dries.

Als opwarmer organiseert Dark Balloon nog een eigen mini-festival in Den Dries op zaterdag 22 april: de Darkest Night, met optredens van de vier electrobands Dive, Akalotz, Sint Scatzor en KnK.