Topmanager van Ravago Plastics genomineerd voor titel CFO van het jaar

Arendonk - Financieel directeur Paul Depuydt (51) van plastiekbedrijf Ravago Plastics is Arendonk is door het weekblad Trends genomineerd voor de titel van CFO van het jaar. De afkorting staat voor ‘chief financial officer’.

De vier andere genomineerden voor de onderscheiding zijn niet de minsten: Sandrine Dufour van Proximus, Marc Hofman van Colruyt, Luc Popelier van KBC en Didier De Sorgher van Spadel.

Ravago Plastics is een Arendonks familiebedrijf dat is uitgegroeid tot een multinational. De hoofdzetel bevindt zich nog altijd in Arendonk, de groep telt wereldwijd 230 kantoren, 30 fabrieken en 5.500 werknemers. Depuydt stuurt vanuit Arendonk de financiële afdelingen aan van alle vestigingen van de groep over heel de wereld.

De uitreiking van de titel van CFO van het jaar vindt plaats op 9 mei.