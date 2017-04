Nieuw arrangement voor kinderen: knuffel eens een lammetje

Retie - In het Prinsenpark in Retie kunnen de kinderen op paasmaandag een reusachtige stroberg beklimmen, zich laten grimeren, met verf kladden, een schattig lammetje knuffelen én zichzelf laten fotograferen met hun schapenbaby’tje. Het arrangement kost 7 euro.

De ‘lammetjesknuffeldag’ in Retie wordt georganiseerd door vzw Kemp, een Kempense natuurvereniging die zich vooral inzet voor het behoud van het ‘levend erfgoed’ in de streek. Het belangrijk doel van de vzw is om het zeldzame ‘Kempens schaap’ in stand te houden en te promoten. “Het dier kwam vroeger in groten getale voor in onze streek en was tot in de vorige eeuw de motor van de landbouw en de lakennijverheid tot in de vorige eeuw”, zegt herder Maarten D’Hondt. “Vandaag wordt het ras opnieuw ingeschakeld voor natuurbeheer, onder meer in de omgeving van Arendonk en Mol.”

De ‘lammetjesknuffeldag’ van vzw Kemp vindt plaats op paasmaandag in het Prinsenpark in Retie, van 13 tot 18u. Gedurende de dag zijn er doorlopend demonstraties en wedstrijden schapendrijven en kunnen de bezoekers genieten drank, eten en muziek. Toegang: gratis.