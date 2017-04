Arendonk start 'asfaltactie': zes onverharde wegen krijgen asfaltverharding

Arendonk - Het gemeentebestuur van Arendonk start een actieplan om de resterende grind- en zandwegen in het dorp te verharden. “Zo verhogen we het comfort voor de lokale bewoners en sparen we zelf kosten op het onderhoud van deze buurtwegen”, zegt schepen van Openbare Werken Luc Bouwen (CD&V).

De eerste renovaties worden na de zomer uitgevoerd. Dan strijkt een aannemer een laag asfalt over zes onverharde wegen en paden, onder meer achter het grasplein op het kruispunt Hertevelden-Roobeek tegenover de historische Berendonkse Hoeve, maar ook in de Delstraat, de wartbergstraat, de Reenstraat, de Lusthoven en de Horststraat.

In totaal gaat om 1,4 kilometer bijkomend asfalt, of een investering van liefst 200.000 euro.