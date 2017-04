Bevolking speelt bank voor bouw van jeugdlokaal

Arendonk - In plaats van geld te lenen bij de bank doen de scouts van Arendonk voor de bouw van hun nieuwe jeugdlokaal een beroep op de lokale bevolking. Via hun ‘lotenlening’ hebben ze een fors startkapitaal van liefst 80.000 euro bijeengebracht.

In het Congobos in Arendonk bouwen de scouts deze zomer een uniek jeugdlokaal: een duurzame staalconstructie met betonnen prefabwanden die de vorm heeft van een reusachtige tent. Zes aparte groepslokalen worden erin ondergebracht. “Ons nieuwe jeugdlokaal gaat eruitzien als een grote patrouilletent, zeg maar de traditionele slaaptent van de scouts”, zegt groepsleider Ward Verbeek (21).

De bouw van het nieuwe jeugdbivak wordt uitgevoerd door leden, ex-leden, ouders en bevriende aannemers. De financiering gebeurt via een 'lotenlening'. Dat is een soort van crowdfunding, waarbij de fondsen worden aangeleverd door gewone mensen zoals u en ik en niet door een bank. Bijna honderd inwoners hebben de voorbije vier maanden ingetekend op de bijzondere volkslening: leden, ouders en andere Arendonkenaren die de scoutswerking een warm hart toedragen. “Liefst 80.000 euro hebben we zo opgehaald”, bevestigen Tom Claessen (45) en Gunther Hendrickx (45), ouders en ex-leiders van Scouts Carpe Diem.

De gemiddelde inleg was net geen 1.000 euro.