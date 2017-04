Minder CO2-uitstoot in vrije basisscholen

Arendonk / Mol - Liefst 850.000 euro trekt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) uit om twaalf scholen in de provincie energiezuiniger te maken, waaronder twee in de Kempen: in Arendonk en Mol.

Vrije kleuterschool Rozenberg in Mol ontvangt 38.429 euro en vrije basisschool Sint-Clara in Arendonk liefst 94.013,64 euro. Rozenberg en Sint-Clara gebruiken het geld om hun muren, daken en vloeren te isoleren, maar ook om hoogrendementsglas te plaatsen in de klassen.

“Dankzij al deze projecten komt er straks 294 ton minder CO2 in de atmosfeer. Dat komt overeen met de uitstoot van 352.800 kilometer met een vrachtwagen”, zegt Vlaamse onderwijsminister Crevits, die in het onderwijs een groot potentieel ziet om energie te besparen en zo een forse bijdrage te leveren aan een proper klimaat en aan de realisatie van de befaamde 'klimaatdoelstellingen'.

Toch beseft de minister dat er nog veel werk aan de winkel is. “De voorbije jaren hebben we een nooit geziene inhaalbeweging gemaakt door overal in Vlaanderen nieuwe scholen te bouwen en klassen te renoveren, maar er blijven nog altijd heel veel oude schoolgebouwen over die onnodig veel energie verbruiken.”