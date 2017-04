Retie - De 55-jarige bestuurder P.D. uit Retie heeft zondagmorgen om 8.14u met zijn auto enkele boompjes in de Slijkstraat in Retie geraakt. Het voertuig kwam tot stilstand, waarna de motor vuur vatte. Zelf liep de chauffeur lichte verwondingen op bij het ongeval en werd hij naar het ziekenhuis in Turnhout gebracht.

Retie