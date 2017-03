Dieven forceren raam en stelen laptop en fototoestel

Arendonk - In het gehucht Voorheide in Arendonk werden dinsdagavond twee woninginbraken vastgesteld: in de Peerdskerkhofstraat en aan de Onder d'Eike. De politie gaat ervan uit dat beide inbraken het werk zijn van dezelfde daders.

De inbraak in de Peerdskerkhofstraat werd dinsdag om 18 uur vastgesteld. Dieven forceerden er het raam en namen een laptop en een fototoestel mee. Dezelfde avond werd er ook een inbraakpoging ontdekt in een woning aan de Onder d'Eike. Daar was er braakschade op een raam, maar geraakten de dieven niet binnen.