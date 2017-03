Cadeau van jarige club: extra groene long van zeven voetbalvelden

Ravels - Dokters, advocaten, directeurs, zelfstandigen en hun familie trokken zondag hun rubberlaarzen en werkhandschoenen aan om twee gratis nieuwe bossen aan te leggen in Ravels, samen zo groot als zeven voetbalvelden.

De Lions Club, de grootste en bekendste serviceclub voor het goede doel in de wereld, bestaat exact honderd jaar. Om dat te vieren organiseerden de zeven Kempense Lionsafdelingen zondag een gezamenlijke verjaardagactiviteit in Ravels: een reuzegrote boomplantactie. Op twee uitgestrekte braakakkers aan Noord-Heikant in Weelde en Schrieken in Poppel stopten ze een reusachtige voorraad plantgoed in de grond: meer dan tweeduizend lindeboompjes, eiken, beuken en esdoorns, goed voor een extra groene long van 3,5 hectare of ongeveer zeven voetbalvelden.

“Hoeveel we vandaag investeren in de Kempense natuur? Welgeteld 2.450 euro, of 1 euro per boom”, zegt Thierry Van Dyck (48) uit Herentals, voorzitter van Lions Club Taxandria in Kasterlee en in het dagelijks leven informaticaconsultant.

Gemiddeld schenken de zeven Kempense Lions Clubs liefst 200.000 euro per jaar aan goede doelen in de Kempen, vooral ten behoeve van sociale organisaties in de zorgsector en voor mensen met een beperking, maar ook voor het milieu. De vele duizenden euro’s worden ingezameld via het eigen lidgeld, maar ook door tal van activiteiten te organiseren in de regio, van concerten tot eetfestijnen, brunches en het verkopen van paaseieren, speculaas of champagne.