Arendonk - Deze zes dames, van quizploeg d’Aertskes, zijn uitgeroepen tot de slimste vrouwen van Arendonk. In zaal De Garve wonnen ze een bijzondere quiz, waaraan alleen vrouwen mochten deelnemen. Welgeteld 46 teams van telkens zes vrouwelijke intelligentsia schreven zich in. De quizavond bracht 560 euro op voor vzw Think Pink, die strijdt tegen borstkanker. Het evenement werd georganiseerd door jong-CD&V.