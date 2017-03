Kempense flandriens trotseren regen, wind en kou

Ravels - Terwijl de profrenners in Milaan-Sanremo mochten proeven van een vroeg lentezonnetje, trotseerden de Kempense wielertoeristen zaterdagochtend regen, wind en koude. Ondanks het barre weer lokte de Bourgondische Express toch nog 250 flandriens naar Ravels.

De semi-klassieker voor wielertoeristen in de Kempense grensstreek werd georganiseerd door de bekende lokale wielerclub De Rappe Wielen. “Door de hevige wind hebben we de bevoorrading onderweg nog inderhaast verhuisd naar een loods van een bereidwillige garagist in plaats van in een tent lans de Mark”, zegt Patrick De Rijk van WTC De Rappe Wielen.