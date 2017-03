Familiebedrijf van twee jonge broers haalt order van 1 miljoen binnen

Arendonk - Gas Flow Solutions, het bedrijf van de jonge broers Hans (31) en Peter De Groof (29) in de Hoge Mauw in Arendonk, heeft het grootste order in zijn vijfjarig bestaan binnengehaald: een levering gasdrukregelaars aan Egypte in opdracht van China Petroleum ter waarde van liefst 1 miljoen euro.

“De Egyptische overheid heeft beslist om snel in heel het land gasturbines te plaatsen voor het opwekken van elektriciteit”, zegt directeur Hans De Groof. “Voor deze turbines hebben wij nu de gasdrukregelaars en afslagveiligheden geproduceerd. De bestelling is intussen onderweg naar Egypte. China Petroleum koos voor ons vanwege onze knowhow en snelle levertijd.”

Het Arendonkse familiebedrijf won eind vorig jaar de Willen Winnen Award van Voka Kempen, stelt 15 mensen tewerk en verkoopt zijn gasdrukregelaars en aanverwante producten over heel de wereld, tot in Algerije, Indonesië en de Verenigde Staten.