Moodcollector scoort hit met tweetalige song: half Engels en half Kempens

Retie - De grootste feestband van de Kempen heeft een nieuwe single uit. Wat Hammock van Moodcollector uit Retie zo bijzonder maakt, is dat het nummer half in het Engels en half in het Kempens is ingezongen.

"Wilde gai mie maai dansen, schuren en zwieren”, zo klinkt het aanstekelijke refrein van Hammock (hangmat in het Nederlands, red.) van de bekende Retiese ska- en reggaeband Moodcollector. Drummer Luc Quets (52), die destijds mee overkwam van The Dill Brothers, heeft de nieuwe tweetalige single al opgestuurd naar de voornaamste radiostations in Vlaanderen en Nederland en de eerste reacties zijn zeer lovend.

“Vijftien jaar na Frère Dill, een nummer dat vandaag nog regelmatig te horen is op fuiven in de hele regio, hopen we opnieuw een hit te scoren”, zegt hij. “We mikken op Radio 1, maar ook op Studio Brussel en 3FM in Nederland. De plaatsen op de radio zijn duur, want we moeten opboksen tegen nationale en internationale kleppers als U2, Elbo en Bazart, maar we geloven erin.”

Waarin Hammock al zeker verschilt van alle andere cd’s in het platenrek van de radiozenders, is de taal: afwisselend Engels en Kempens. “Het is al bij al nog proper Kempens dat goed verstaanbaar is, zeker geen plat Reties”, zegt de drummer uit Retie. “Ons Kempens dialect blijkt verrassend goed samen te bekken met Engels. Het klikt. Het is een beetje zoals Vir nou, voor nu, de prachtige song in het Nederlands en het Zuid-Afrikaans van Stefan Dixon & Klaas Delrue van Yevgueni.”