Orakel opent nieuwe kantoren in Noorwegen en Roemenië

Retie - Met acht buitenlandse vestigingen is Orakel in Retie, vooral bekend om zijn polsbandjes, goed op weg om een volwaardige multinational te worden.

De Kempense kmo Orakel, die vooral polsbandjes voor popfestivals en sportmanifestaties maakt, opent twee nieuwe kantoren in Noorwegen en Roemenië. Volgens manager Sofie Hermans van Orakel zijn beide locaties strategisch gekozen. “Vanuit ons nieuwe kantoor in Drammen willen we eerst de Noorse markt veroveren", zegt Hermans. "Maar het is de bedoeling dat het verkooppunt in Noorwegen op termijn ook de poort opent naar de omliggende landen Zweden en Denemarken. Vanuit Roemenië ligt onze focus op Oekraïne en Bulgarije.”

De zes andere buitenlandse filialen bevinden zich in Engeland, Frankrijk, Polen, Griekenland, Hongarije en Zuid-Afrika. Orakel werd 21 jaar geleden opgericht als een eenmanszaak, maar telt intussen al veertig werknemers, realiseert een groepsomzet van 4,3 miljoen euro en exporteert zijn producten naar alle uithoeken van de wereld.

De catalogus van Orakel bevat een compleet assortiment van party- en evenementengadgets, van polsbandjes tot toegangsbadges en betaalmunten. Maar het topartikel in het gamma van Orakel is en blijft het originele 'textielpolsbandje'. De voorbije jaren doken de Kempense polsbandjes op in alle vormen en kleuren op tal van grote evenementen in België en Europa, van Rock Werchter tot Pukkelpop en de Olympische Spelen.