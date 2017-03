Energieminister doet ‘eerstecarbonlegging’ van innovatieve zonnewagen

Beerse / Arendonk - Met een vederlichte en razendsnelle racewagen wil België het WK voor auto’s op zonne-energie winnen. De innovatieve zonnewagen wordt gebouwd bij Indupol in Arendonk.

In plaats van een ‘eerstesteenlegging’ vond donderdag bij kunststofbedrijf Indupol in Arendonk de ‘eerstecarbonlegging’ plaats van een innovatieve racewagen waarmee België in het najaar wereldkampioen wil worden. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) kwam speciaal vanuit Brussel naar Arendonk om het eerste carbonelement in de mal leggen. Een helm en bouwvakkersschoenen had hij er niet voor nodig. En hij moest er vooraf ook niet voor naar de fitness om zijn armspieren te trainen, want het stuk carbon van een halve vierkante meter woog amper 50 gram.

“Waarom carbon? Het is zoals in het wielrennen”, zegt Lander Hollevoet (21) uit Beerse, een van de 21 ingenieursstudenten van de KU Leuven die deel uitmaken van het Belgische Solar Team. “Waarom rijdt Tom Boonen op een koersfiets van carbon? Omdat carbon héél weinig weegt en toch zeer stijf en ijzersterk is.”

Het WK vindt plaats in oktober in Australië. “Onze voorgangers eindigden twee jaar geleden op de 5de plaats: op amper anderhalf uur van de winnaar, na een race van meer dan vier dagen. We zijn ervan overtuigd: dat laatste gat van 90 minuten kunnen we dichtrijden met een wagen die nóg minder weegt, nóg aerodynamischer is en nóg betere zonnecellen heeft. Wij willen winnen.”

De carrosserie van de vorige Belgische zonnewagen werd gemaakt bij busbouwer Vanhool in Koningshooikt. “We zijn blij dat het Belgische team opnieuw met ons in zee gaat, zoals de jaren voordien”, zegt productiedirecteur Marc Monden van Indupol in Arendonk.