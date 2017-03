Bourgondische Express brengt wielertoeristen naar Noord-Brabant

Ravels - De bekende Kempense wielerclub De Rappe Wielen uit Weelde (Ravels) organiseert op zaterdag 18 maart de tweede editie van de Bourgondische Express. Dat is een zogenaamde semi-klassieker voor wielertoeristen met vertrek en aankomst in brasserie De Bourgondische Brouwerij.

De Bourgondische Express brengt de deelnemers via mooie landwegen naar de andere kant van de grens. “Het grootste deel van het parcours loopt door de bossen en de natuur in Noord-Brabant. Ook de bevoorrading onderweg is in Nederland: in Galder, een piepklein dorpje in de Noord-Brabantse gemeente Alphen-Chaam”, zegt Patrick De Rijk van WTC De Rappe Wielen.

De deelnemers aan de tweede Bourgondisch Express kunnen vertrekken tussen 7.30 uur en 14 uur en kunnen kiezen uit vijf Bourgondische afstanden: 49, 59, 75, 100 en 117 kilometer. Er worden zo’n duizend deelnemers verwacht.

De semi-klassieker van komende zaterdag, die georganiseerd wordt in samenwerking met de Vlaamse Wielrijdersbond, is een van de vier fietsevenementen op de jaarkalender van de populaire wielerclub uit Weelde, na de ‘Herdenkingsrit Jefke De Rijk’ in april, de ‘Acht van Weelde’ in augustus en ‘Rondom Weelde’ in november.