Ketnetzanger wil gratis rolstoel schenken aan deels verlamde ex-chiroleider

Arendonk - De rolstoeldiefstal bij de deels verlamde ex-chiroleider in Arendonk lokt een storm van reacties uit op de sociale media. Iedereen is verontwaardigd en wil helpen. Een bekend tv-figuur uit Hoboken wil hem zelfs gratis een soortgelijke (bijna nieuwe) rolstoel cadeau doen.

Paul Heymans (46) uit Arendonk, die vanaf de borst verlamd is na een duikongeval in een ondiepe vijver, kreeg afgelopen weekend inbrekers over de vloer. De daders gingen er aan de haal met zijn elektronische rolstoel: een gevaarte van 200 kilogram ter waarde van 15.000 euro.

Ook Eric Baranyanka (57) uit Hoboken, bekend als de ‘zwarte Ketnetzanger’, las het verhaal in de krant. “Wie doet nu zoiets? Ook mijn vrouw en mijn kinderen waren heel erg gechoqueerd”, zegt de zanger-acteur. “Als ze morgen bij ons inbreken en geld stelen, dan is dat erg. Maar een rolstoel stelen van een gehandicapte? Dat is er ver over. Dat is niet alleen diefstal, dat is ook pure pesterij. Dit is het werk van dieven zonder geweten.”

De voormalige frontman van de Ketnetband weet waarover hij spreekt, want de vader van zijn stiefdochters belandde begin vorig jaar in een rolstoel na een beenamputatie. “In januari is hij gestorven. Zijn elektrische rolstoel staat sindsdien onder een deken. Het voertuig is amper een half jaar oud en is zo goed als nieuw.”

Eric Baranyanka, die eerder ook nog meespeelde in de VTM-soap Familie, is naar eigen zeggen zelfs bereid om de rolstoel gratis naar Arendonk te komen brengen. “Als we die man daarmee kunnen helpen, willen we dat heel graag doen”, zegt hij.