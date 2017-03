Geen wateroverlast meer in Bosvelden

Arendonk - De inwoners van de wijk Bosvelden in Arendonk hoeven binnenkort geen schrik meer te hebben dat hun straat overstroomt wanneer er nog een wolkbreuk plaatsvindt zoals in mei vorig jaar.

“Op een vrijliggend perceel in de Bosvelden creëren we een ‘noodoverlaat’ en extra vermazingen tussen de verschillende riolen, zodat het water bij overvloedige regen vlotter kan wegvloeien”, zegt schepen van Openbare Werken Luc Bouwen (CD&V).

Ook in de verkaveling Wolfsakker, tussen de Hokken en de Wolvenstraat, wordt een soortgelijk project uitgevoerd. Om mogelijke nieuwe wateroverlast in beide wijken te verhinderen trekt het gemeentebestuur 24.000 euro uit. Later wil de gemeente nog meer bufferbekkens en rioolvermazingen realiseren in park Deroissart, Koeistraat, Gildestraat en Torenstraat.