Tv-dierenexpert praat over bijen in De Brouwerij

Ravels - Dierenexpert Joeri Cortens, bekend van 'Het zijn net mensen' op Vier en 'Wild van dieren' op VTM, komt woensdag naar Ravels. Hij komt er praten over wilde bijen, bijenvriendelijke tuinen en bijenhotels.

De bijenpopulatie is de voorbije jaren dramatisch gedaald, vooral omdat ze almaar moeilijker voedsel vinden. Wat bijtjes nodig hebben, zijn kleurrijke bloemen. Het stuifmeel in de bloemetjes is hun lievelingskost. Nochtans zijn honingbijen heel belangrijk voor de bevruchting van onze gewassen. “Zonder bijtjes liggen er morgen de helft minder appelen en aardbeien in de winkel”, zegt Cortens.

De infoavond over bijen vindt plaats op woensdag 8 maart om 20u in gemeenschapscentrum De Brouwerij in de Weeldestraat in Weelde (Ravels) en wordt georganiseerd door Natuurpunt Ravels. Toegang: 5 euro.