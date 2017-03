Arendonk - In de bekende weekendzone Rode Del in Arendonk brak zondagmorgen brand uit in een buitenverblijf. Het vuur begon als een schoorsteenbrand. Maar toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het dak. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de chalet zelf liep forse schade op en is onbewoonbaar.

