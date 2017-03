Scouts doen pop-upcafé laatste keer open

Arendonk - Na vijf geslaagde avonden willen de scouts van Arendonk hun succesvol pop-upcafé ’t Leeuwke in de Koeistraat volgend weekend een laatste keer openen. “Speciaal voor de kermis”, zeggen de Arendonkse scouts.

“Zaterdag komt de covergroep The Acoustic Three optreden: geen gitaargeweld, maar wel mooie stemmen met bijbehorende instrumenten. En daarom niet minder dansbaar”, zegt Bert Verbeek, een van de ouders en bezielers van het pop-upcafé.

Zondag gaat het café om 13 uur al opnieuw open, dit keer voor een Belgische dag. “Tot 22 uur serveren we Belgische trappisten, frieten, stoofvlees en... muziek van eigen kweek”, zegt Bert Verbeek.

De opbrengst van de drank en het eten in ’t Leeuwke wordt gebruikt voor de bouw van een nieuw jeugdlokaal in het Congobos. De bouwvergunning is intussen toegekend, zodat de werken zeer binnenkort van start kunnen gaan.