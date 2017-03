Muske (81) geeft na saxcarrière van 67 jaar ontslag: "Ik kan niet meer mee"

Arendonk - Omdat zijn vingers en zijn lippen niet meer sterk en snel genoeg zijn, heeft de 81-jarige saxofonist Frans 'Muske' Maes zijn ontslag ingediend bij harmonie De Arend in Arendonk. Hij was liefst 67 jaar onafgebroken lid van de harmonie.

“Mijn niveau van vroeger haal ik niet meer. Er begint letterlijk en figuurlijk sleet op te zitten. Ik kan niet meer mee met de jeugd”, zegt Frans Maes uit de Kapelstraat in Arendonk. Zijn medemuzikanten van de harmonie ontkennen dat met klem, maar zelf is hij naar eigen zeggen oud en wijs genoeg om zijn eigen capaciteiten en prestaties in te schatten. “Als het rap moet gaan, kunnen mijn lippen en mijn vingers niet meer volgen. Voor de anderen is dat ook niet plezant. Ik heb er hartzeer van, maar ik ben bang voor het jaar te veel en heb daarom beslist om ermee te stoppen”, zegt een van de meest ervaren saxofonisten van Vlaanderen.

Tot vijf jaar geleden ging ‘Muske’, want zo wordt hij genoemd in Arendonk, nog tweemaal per week vijf kilometer joggen. “Om mijn conditie op peil te houden, want zonder adem kun je niet blazen”, zegt hij. “Maar in 2013 werd mijn gal afgenomen en van die operatie ben ik nooit helemaal hersteld geraakt. Ook lopen kan ik niet meer.”

Vrijdagavond kreeg de 81-jarige saxofoonheld een briljanten ereteken van de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie (Vlamo) opgespeld voor zijn 67-jarige muziekloopbaan, een onderscheiding die nog maar heel zelden wordt uitgereikt.