Prinsenpark: ideale broedplaats voor ooievaars

Retie - Het Prinsenpark in Retie is behalve voor wandelaars en joggers nu ook een paradijs voor ooievaars. In een open weide in het provinciale groendomein hebben de parkwachters een groot ooievaarsnest gebouwd op een vier meter hoge paal.

In en rond het Prinsenpark, onder meer aan de nabijgelegen Hooibeekhoeve en in Geel Ten Aard, werd vorige maand vier keer een groep ooievaars gespot. “De weide in het Prinsenpark is een ideale broedplaats voor ooievaars, met een overvloed aan kevers, muizen en andere geliefkoosde prooien”, zegt provinciaal woordvoerder Nancy Wouters. “Ook de timing is perfect, want net nu keren vele ooievaars vanuit hun overwinteringsplaatsen in West-Afrika en Zuid-Europa terug naar het noorden. Vanuit Afrika duurt de tocht naar Vlaanderen normaal zo’n vijf weken.”