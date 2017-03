Eerste vrouwelijke politiebaas schrijft open brief aan bevolking

Arendonk / Retie / Ravels - In een open brief aan de bevolking kondigt de nieuwe politiechef Katrien Goffings (37) aan dat er nog dit jaar vier slimme camera's bijkomen in de politiezone van Arendonk, Ravels en Retie.

“Sinds 1 februari ben ik de nieuwe korpschef van de lokale politie Kempen Noord-Oost. Hoog tijd om mezelf voor te stellen aan jullie”, schrijft Katrien Goffings, de eerste vrouwelijke baas ooit in Arendonk, Ravels en Retie. In de open brief, die volgende week verschijnt in de lokale bladen in de drie gemeenten, maakt ze meteen duidelijk dat ze niet in een ivoren toren in het politiebureau zit en geen afstand wil creëren met haar personeel en de bevolking. “Ik woon in Lummen en ben mama van Emma-Louise (7) en Carsten (5)”, zegt ze openlijk. Verder lezen we dat ook haar man agent is: hij werkt bij de federale politie. En dat ze criminologie studeerde aan de KU Leuven.

Waar de 37-jarige korpschef vooral werk van wil maken? “De aanpak van snelheid, drugs, woningdiefstallen en sluikstorten”, schrijft ze. Ook heeft ze al meteen een extra partij intelligente camera’s besteld die ze nog dit jaar wil opstellen langs de wegen, onder meer aan Moleneinde, Turnhoutseweg, Steenweg Baarle en Arendonksesteenweg in Ravels.

“Ook interne professionalisering is een topprioriteit”, zegt ze. “We willen de komende jaren vooral inzetten op de modernisering van onze verouderde ICT-infrastructuur, zodat we sneller en vooral mobiel kunnen werken.”