Ambachtelijk roomijs van verse hazelnootpasta is beste van hele Benelux

Arendonk - Voor amper 1,25 euro per bol kunt u in ijssalon De Cremerie aan de Daries in Arendonk het lekkerste schepijs van de hele Benelux proeven. Het gaat om een ambachtelijk bereide delicatesse op basis van verse hazelnootpasta.

Voor zijn ambachtelijk bereid ‘hazelnootijs’ is Stefan De Vroede (36) uit Arendonk uitgeroepen tot winnaar van de Gouden IJsspatel 2017. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door een vakjury van internationale meester-ijsbereiders op de IJsvakbeurs in Uden in Nederland. Wat de Gouden Schoen is voor voetballers, is de Gouden IJsspatel voor de ambachtelijke ijsbereiders: de hoogste award in de roomijsbranche.

De ingrediënten van de winnende, beigekleurige delicatesse: volle kwaliteitsmelk, verse room, zoetmiddel, zelfgebrande hazelnootpasta en een snuifje zout. “Voor de bereiding van de pasta heb ik de hazelnoten in de oven geroosterd en fijngehakt tot een lopende olie”, zegt de ijsjesman uit Arendonk. “De combinatie van vette notenolie met het snuifje zout, dat het smeltpunt van het ijs verlaagt zonder het zoeter te maken, heeft volgens mij het verschil gemaakt. De smaakcombinatie van vetten en zout, zoals ook in zoute karamel, is de nieuwste trend in de desserts.”