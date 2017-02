Kempense leraar-acteur zet jeugd in heel Vlaanderen aan het lezen

Wat de voorstelling van Eric Broeckx zo bijzonder maakt, is dat ze niet wordt opgevoerd in een theaterzaal, maar wel tussen de boekenrekken in de bib. Foto: ema

Retie - Hoe kunnen we kinderen motiveren om boeken te lezen? Bibliotheken in heel Vlaanderen stellen daarvoor hun hoop in een acterende onderwijzer uit Retie. Met een bijzonder toneelstuk, dat hij opvoert in de bib zelf, blijkt hij de jeugd wonderwel te raken.

“Wie leest, kent meer woorden dan iemand die nooit een boek vastpakt. Zonder dat je het zelf doorhebt, krijg je een grotere woordenschat en leer je ook grammatica en zinsbouw. Met een goede taalbeheersing maak je indruk: het helpt je later in je job, maar ook in de omgang met vrienden. En je wordt er slimmer van, want elk boek bevat een schat aan informatie.” Dat lezen we op de website www.ikhaatlezen.be van de Vlaamse overheid.

Ook onderwijzer Eric Broeckx (51) uit het Retiese kerkdorp Schoonbroek kent al die voordelen. “Maar lezen kan ook gewoon heel plezant zijn”, zegt hij. En daar wil hij de kinderen op een vrolijke manier van overtuigen met een eigen toneelvoorstelling op maat van de jeugd. Tot aan de maan gaat over Stanny, een jongen die helemaal niet graag leest, maar wel graag ravot en zot is van avonturen. Dankzij zijn opa, die elke dag een verhaaltje aan hem voorleest in het park, ontdekt Stanny gaandeweg dat ook een goed boek vol fantastische avonturen zit. Tot hij eindelijk zelf de leesmicrobe te pakken krijgt.

Wat de voorstelling zo bijzonder maakt, is dat ze niet wordt opgevoerd in een theaterzaal, maar wel tussen de boekenrekken in de bibliotheek. “Tot aan de maan gaat over lezen. De bib is daarom letterlijk de uitgelezen plek om daar iets over te vertellen”, zegt meester Eric, deeltijds onderwijzer en acteur. “Een van de voordelen is dat de toeschouwers na de voorstelling nog kunnen blijven plakken. Spontaan beginnen de kinderen dan in de rekken te zoeken naar boeken die hen boeien.”