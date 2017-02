Toptalent van Judoclub Arendonk pakt Belgische titel

Lars Berrens van Judoclub Arendonk is de beste judoca van het land bij de U15 in de gewichtsklasse tot 50 kilogram. Foto: rr

Arendonk - Toptalent Lars Berrens van ASV Judoclub Arendonk is in Herstal in de provincie Luik Belgisch kampioen geworden bij de min-vijftienjarigen in de gewichtsklasse tot 50 kilogram.

"Het is al van 2008 dat we nog eens een Belgische kampioen hebben in onze club", zegt voorzitter Geert Roeymans van ASV Judoclub Arendonk. "Toen ging de titel naar Sören Hapers, de huidige hoofdtrainer van onze club."

Voor Lars Berrens is het al de derde gouden medaille in minder dan een maand, want eerder veroverde hij ook al de provinciale en de Vlaamse titel. "Een buitengewone prestatie", zegt de clubvoorzitter trots.