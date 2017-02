Kan Ravago Plastics bewoners in weekendzone Rode Del redden?

In de verte, in het bos achter het winkel- en fabrieksterrein van Ravago Plastics, ligt de Rode Del. Foto: ema

Arendonk - Kunnen de bewoners van de Rode Del in Arendonk toch nog in hun huis blijven wonen na 2029? Dankzij hun dichtste buur, plastiekbedrijf Ravago Plastics, houden de weekendhuisbewoners nog een sprankeltje hoop over.

Vlak achter de afrastering van het winkel- en fabrieksterrein van multinational Ravago Plastics in Arendonk ligt het weekendpark Rode Del. Er wonen zo’n 180 mensen. Voorlopig althans, want over twaalf jaar vervalt hun woonrecht. “Wat er na 2029 met ons gebeurt, weten we niet. Wij leven al vijftig jaar in onzekerheid”, klagen ze. Om het aanslepende dossier voor eens en altijd uit te klaren besliste het gemeentebestuur in mei vorig jaar om de weekendzone op te waarderen tot ‘woonzone met bosrijk karakter’. Zo zouden de mensen er definitief en permanent kunnen wonen, zij het onder strikte voorwaarden: in een klein huisje met voldoende bomen errond en mits de waardevermeerdering van hun woonst bij te betalen.

“Eindelijk een echte oplossing”, zo reageerde het buurtcomité van de Rode Del verheugd, tot de bestendige deputatie van de provincie die droomoplossing vorige maand prompt te gronde richtte. In een brief aan de burgemeester en schepenen liet de bevoegde gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) weten dat de Rode Del weekendzone moet blijven. Een omvorming naar woonzone met bosrijk karakter, zoals in Essen en Wuustwezel, kan volgens Lemmens niet “omdat de Rode Del te ver afgelegen is van het dorpscentrum”.

Gemeenteraadslid Gunther Hendrickx (sp.a) voert nu een nieuw element aan dat mogelijk de definitieve redding van de Rode Del kan inluiden: de nabije aanwezigheid van een industriezone. “Vlak naast de Rode Del ligt er een groot winkel- en fabrieksterrein, van Ravago Plastics, waar meer dan vijfhonderd mensen werken. Dit is een uniek argument dat de situatie in Arendonk zo bijzonder maakt”, zegt Hendrickx.