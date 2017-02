Eerste kunstgrasveld voor voetbalclubs Verbroedering en Vrij Arendonk

Arendonk - In het gemeentelijk sportpark Heikant in Arendonk wordt nog dit jaar een eerste voetbalveld in kunstgras aangelegd. Het gemeentebestuur trekt daar een budget van 440.000 euro voor uit.

“Zowel de jeugdploegen van Verbroedering Arendonk als die van Vrij Arendonk mogen erop spelen”, zegt schepen van Sport An Hermans (N-VA). “Bedoeling is dat het nieuwe terrein voor de start van volgend voetbalseizoen klaar is. Waarom we kiezen voor kunstgras? Omdat de clubs daar zelf om gevraagd hebben. Het voordeel van een kunstgrasveld is dat het veel frequenter bespeeld kan worden, onder alle weersomstandigheden. Zo kan de beperkte ruimte maximaal benut worden.”

Waar het nieuwe voetbalterrein precies komt te liggen, staat nog niet vast. “Wellicht ergens in de buurt van de huidige duiveltjesvelden”, zegt de sportschepen.