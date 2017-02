Bijzondere verkeersmaatregel ingevoerd voor voetbalderby

Arendonk - Wie is de ploeg van ’t dorp? Dat is zondag de inzet van de strijd tussen KFC Verbroedering Arendonk en KFC Vrij Arendonk. Voor de voetbalderby worden liefst duizend supporters verwacht. Omdat de meeste fans zondagmiddag te voet of met de fiets naar het stadion zullen afzakken, doet het gemeentebestuur een bijzondere verkeersingreep.

Om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te waarborgen wordt in de Kerkstraat en het Soepboerstraatje eenrichtingsverkeer ingevoerd vanaf zaterdag 8u tot zondag 20u. Zo kunnen auto’s er tijdelijk alleen in de richting van Akkerstraat en Roobeek rijden. Voor de kantine van blauw-geel mogen er ook geen voertuigen geparkeerd worden. De hele strook langs het stadion wordt ingericht als fietsparking.

De heenmatch op het veld van De Vraai eindigde op 1-1. Zondag is Verbroedering favoriet: het speelt thuis en staat voorlopig 6de in de stand in derde provinciale, twee plaatsen hoger dan KFC Vrij.