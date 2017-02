Feesten van drie tot drie levert judoclub 1.500 euro op

Arendonk - De organisatoren van De Klok Rond in Arendonk schenken de opbrengst van hun festival aan hun helpers. Zo ontvangt ASV Judoclub Arendonk, net als basketbalclub Okido en turnkring Verbroedering Arendonk, een cheque van 1.500 euro.

De Klok Rond is een zomers dorpsfestival met vrolijke muziek en animatie in park Deroissart, waar de inwoners van Arendonk letterlijk de klok rond mogen feesten: van 15u ’s middags tot 3u ’s nachts, van drie tot drie zeg maar.

Ook sportief gaat het de Arendonkse judoclub voor de wind. Zo kroonde jeugdtalent Lars Berrens zich vorige zondag in Tielt tot Vlaams kampioen bij de U15 in de gewichtsklasse tot 50 kilogram. Zaterdag neemt hij deel aan het Belgisch kampioenschap in Herstal.