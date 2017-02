Eigenaar van Arodo onverwacht overleden

Het bedrijf Arodo in industriepark Hoge Mauw in Arendonk ontwerpt en produceert verpakkingsmachines. Foto: www.arodo.be

Arendonk - Henk Mariën, directeur en eigenaar van het bedrijf Arodo in de Hoge Mauw in Arendonk, is vorige donderdag onverwacht overleden. Onder zijn leiding groeide Arodo uit tot een succesvolle internationale onderneming met meer dan honderd werknemers.

Arodo ontwerpt en produceert verpakkingsmachines. Tal van grote internationale merken zijn klant in Arendonk. De machines van Arodo worden vooral gebruikt voor het verpakken van bulk- en stortgoederen als potgrond, zand, grind, melkpoeders en meststoffen, zowel in zakken als op paletten.