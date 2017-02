Zwaar vervoer RC Pitbulls ontsnapt nipt aan tonnagebeperking

Met hun nieuwe scrummachine van 2,5 ton dokkeren de Pitbulls door de Asselbergen in Arendonk. Foto: ema

Arendonk - Vijf sterke beren van rugbyclub Pitbulls in Arendonk hebben zaterdagmiddag hun nieuwe scrummachine eigenhandig opgehaald bij de restaurateur.

De Arendonkse krachtpatsers duwden het robuuste trainingstoestel, een loodzwaar gevaarte van ijzer en beton, op pure mankracht naar het clubterrein in de Wampenberg, 3 kilometer verderop. Op de wegen in de dorpskom in Arendonk geldt overal een tonnagebeperking van 3,5 ton. Het zwaar vervoer van RC Pitbulls bleek daar nipt aan te ontsnappen: droog aan de haak weegt de scrummachine ‘slechts’ 2,5 ton.